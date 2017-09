11 nuove offerte per Mercatone Uno

Sono “11 le nuove manifestazioni di interesse” – da parte di gruppi industriali italiani e stranieri – giunte ai commissari straordinari di Mercatone Uno, Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari, per l’acquisto degli asset dell’azienda emiliano-romagnola a seguito

pubblicazione dell’invito a manifestare interesse avvenuta lo scorso 18 luglio. Per fare fronte al nuovo scenario – si legge in una nota – gli stessi commissari hanno presentato istanza per

un nuovo regolamento di vendita. “Le manifestazioni di interesse pervenute, tra cui diverse

offerte per perimetri rilevanti anche sotto il profilo occupazionale – viene spiegato – hanno determinato i commissari a proporre al mercato nuove condizioni di vendita caratterizzate

dalla massima flessibilità. In vista dei prossimi incontri con gli imprenditori interessati – conclude la nota – i commissari straordinari hanno presentato istanza al Mise per l’approvazione del nuovo regolamento di vendita dei complessi aziendali, con l’obiettivo di chiudere l’operazione di cessione entro la fine dell’anno”.

