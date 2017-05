I 10 anni di Agrintesa

La cooperativa Agrintesa di Faenza compie 10 anni. Nata nel 2007, ricopre oggi un ruolo sempre più rilevante nel panorama ortofrutticolo nazionale ed europeo.

I brillanti traguardi raggiunti in questo decennio e i futuri progetti di sviluppo della cooperativa saranno al centro della cerimonia in programma Domenica 28 Maggio 2017, alle ore 11.00, presso la sede di Faenza (Ra), in via G. Galilei, 15. All’evento, organizzato per celebrare questo importante anniversario, parteciperanno numerosi ospiti, coordinati dal noto conduttore televisivo Patrizio Roversi, tra cui Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna; Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative; Giorgio Mercuri, presidente nazionale di Agrinsieme; Davide Vernocchi, coordinatore settore Ortofrutta Alleanza Cooperative.